В Трампа рассматривают возможность прямых переговоров с Ким Чен Ином – СМИ

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники. По их словам, эти политические дискуссии носят текущий характер, и не содержат далеко идущих планов по взаимодействию с лидером КНДР после возобновления контакта.

Окружение будущего президента США рассматривает прямой контакт с Ким Чен Ином как наиболее вероятный способ растопить лед между ним и Трампом и наладить контакт между Вашингтоном и Пхеньяном.

Однако, как отмечают источники, Трамп не принял окончательного решения по этому поводу.

Также неизвестно, готова ли северокорейская сторона возобновлять контакт с Трампом, ведь тамошние СМИ даже не сообщили о его победе на выборах в США.

Кроме того, вопросы отношений с КНДР могут отойти на второй план для администрации Трампа на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, отмечает издание.

В первый президентский срок Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ином: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы КНДР "больше не существует".

В настоящее время Пхеньян, как известно, активно снабжает России оружием и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Соединенных Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

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