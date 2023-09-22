'В текущей форме является предметом злоупотребления': президент Евросовета предложил ограничить право вето на решение Совбеза ООН

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что возможность страны-агрессора России безнаказанно злоупотреблять своим правом вето, блокирует работу всей системы ООН в принятии важных решений. Для того, чтобы вернуть дееспособность организации необходимо внести изменения в Хартию ООН.

Об этом Мишель сказал во время своего выступления в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в четверг, 21 сентября, передает Укринформ. По его словам, в такой форму право вето –предмет для злоупотребления.

Из-за этого Совбез ООН фактически оказался парализованным, поскольку его постоянный член может безнаказанно нарушать деятельность этого института.

По его словам, Россия применяет право вето, чтобы избежать обсуждения вопросов, направленных против нее. Также Москва может использовать Совбез для распространения пропаганды и дезинформации, "выражая ложь прямо в глаза".

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Мишель поддержал предложение ограничить возможности применять право вето, когда речь идет о рассмотрении дел о массовых зверствах, а также выступил за создание Кодекса поведения при рассмотрении вопросов об определенных действиях, включая случаи геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений.

"Вся деятельность ООН, согласно Хартии, связана с решением гуманистических вопросов. Но мы видим, что руководящие функции ООН сейчас далеки от такого назначения, и все более ограничены", – сказал руководитель Европейского совета.

Он отметил, что в результате реформы должно быть значительно расширено представительство стран мира в СБ ООН и их право голоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в среду, 20 сентября. Глава государства озвучил предложения по реформированию организации, а также назвал два обязательных условия завершения войны в Украине.

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