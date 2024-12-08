В Тбилиси неизвестные избили членов оппозиционной 'Коалиции за перемены' и журналистов. Видео

В Грузии сразу на нескольких центральных улицах Тбилиси неизвестные молодые люди в масках начали нападать на протестующих. Зафиксированы нападения как на простых людей, так и на известных политиков, а также на работников масс-медиа.

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В частности, на улице Бесика в районе акции антиправительственного протеста люди в масках напали на съемочную группу телеканала TV Pirveli, журналистку Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули. А член "Коалиции за перемены" Коба Хабази получил травмы епосредственно в офисе политического объединения.

По данным журналистов телеканала TV Pirveli, нападающими были так называемые титушки правящей партии, мобилизованные специально для избиения проевропейских протестующих.

Поздним вечером 7 декабря на улице Бесика сразу несколько человек сообщили, что на них напали люди в масках. Съемочная группа TV Pirveli приехала, чтобы снять место нападения и комментарии очевидцев. Однако последние не понадобились: титушки вернулись и избили журналистов.

У члена "Коалиции за перемены" Кобы Хабази, как и у журналистов, многочисленные травмы головы и разных частей тела. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в офисе политического объединения, можно увидеть, как политика бьют ногами.

На господина Хабази напали, когда он выходил из лифта.

"Там было около 50 человек. Они начали ругаться, бить меня. Ударили меня чем-то по голове, и я упал, потом толкали меня. Они меня явно узнали, потому и напали. Задача была избить кого-то известного. Конечно, это было целенаправленно", – рассказал он.

Перед и во время нападения у офиса "Коалиции за перемены" патрулировали две бригады полиции, которые сразу исчезли после того, как нападавшие ушли. А бригада скорой помощи к господину Хабази прибыла через 2 часа после происшествия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала указанные нападения.

"Это террор в Грузии. Российский режим снова действует этой ночью в Тбилиси - преследует мирных жителей на улицах, когда они пытаются уйти от ужаса, целенаправленно атакует политиков, СМИ, художников. Вламываются в двери офисов оппозиции, чтобы провести рейды и подвергнуть политикам жестокому насилию. Брутальный режим "Грузинской мечты" больше не скрывает своего лица, даже в прямом эфире", – сказала она.

О том, что "Грузинская мечта" сформировала и содержит отряды титушек, ранее рассказала бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе. По ее информации, эти отряды контролирует мэр Тбилиси, секретарь правящей партии Каха Каладзе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии в ночь на 7 декабря силовики задержали 48 человек, противодействуя законной акции протеста. Их обвинили в "неподчинении требованиям полиции" и "мелком хулиганстве". Среди задержанных оказался журналист телекомпании "Мтавари" Бека Коршиа, который после разгона демонстрации в Тбилиси просто шел по улице.

Вечером 6 декабря жители Тбилиси девятый день подряд выходили на протесты. Они снова перекрывали проспект Руставели, выступая против намерений правительства приостановить переговоры по вступлению в ЕС.

В свою очередь оппозиционные партии требуют от правящей "Грузинской мечты" провести новые выборы и освободить политзаключенных.

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