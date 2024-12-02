В Тбилиси митингующие пятый день подряд возводят баррикады: силовики готовятся к новому разгону. Фото и видео

В Тбилиси 2 декабря жители столицы Грузии пятый день подряд вышли на протесты против отказа пророссийской власти от евроинтеграции страны. Уже вечером в понедельник – заметно раньше, чем обычно, – "правоохранители" начали силовой разгон митинга.

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Как сообщало "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода") в городе был организован студенческий марш, основная масса людей собралась на проспекте Руставели. В парке 9 апреля участникам акции раздавали теплые вещи, чтобы продолжать акцию и ночью.

Техника МВД, водометы и личный состав находились на площади Свободы. Первый этаж здания парламента спецназовцы закрывали живым щитом.

Когда силовики выдвинулись в сторону толпы, протестующие на Руставели женщины просили полицейских не применять силу против демонстрантов.

Со дня начала массовых протестов разгоны начинались уже после полуночи. Но 2 декабря т.н. правоохранители начали противодействие акции намного раньше.

В ход пошли водометы, слезоточивый газ и дымовые гранаты. Некоторых активистов задерживали.

Участники акции забрасывали парламент петардами, но их удалось вытеснить с территории, прилегающей к админзданию, до станции метро "Руставели".

Некоторые граждане пострадали от слезоточивого газа, их количество неизвестно.

Около 21:00 стало известно, что в столице люди перекрыли дорогу на Набережной возле Дома юстиции, из-за чего был парализован правый берег Мтквари.

В это же время некоторые демонстранты оставались на проспекте Руставели после применения слезоточивого газа (большинство использовали противогазы, очки или обычные маски).

Примерно в 21:10 основная масса людей начала возвращаться на Руставели. Часть запланировала пройти шествием по набережной к площади Свободы.

Протесты на проспекте Руставели в объективе Roman Blvck:

Как сообщал OBOZ.UA, три страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва – совместно договорились ввести санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Массовые демонстрации в стране начались из-за отказа власти от евроинтеграции, "правоохранители" применяют против участников акций силу.

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