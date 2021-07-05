В Таиланде произошел взрыв на химзаводе, пострадали десятки людей. Фото и видео

На окраине Бангкока ночью 5 июля вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству пенопласта и пластиковых поддонов, из-за которого пострадал 21 человек. Взрыв при ЧП потряс терминал аэропорта Суварнабхуми, обслуживающего столицу Таиланда и вызвал эвакуацию жителей.

Инцидент произошел в юго-восточном районе Банг-Пхли около 02:50 понедельника, передает News8. На фото и видео были запечатлены близлежащие дома с выбитыми окнами и обломками (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известно, что на завода Ming Dih Chemical Co расположены пять-шесть складов, где хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом там последовал мощный пожар, охвативший всю территорию фабрики и нанесший значительный ущерб зданиям и домам в радиусе одного километра.

Видео дня

К ликвидации ЧП привлекли сотни спасателей и более 30 пожарных машин из нескольких местных администраций.

Ближе к рассвету понедельника огонь был взят под контроль, при этом черный дым продолжал подниматься над разрушенным заводом.

Издание Bangkok Post сообщило о 21 человеке, который получил травмы в результате взрыва и пожара.

Местные власти приказали эвакуировать из района Банг-Пхли людей, которые живут вокруг завода в радиусе 5 километров, опасаясь, что тысячи литров химикатов могут вызвать новые взрывы.

Представители аэропорта Суварнабхуми заявили, что несмотря на ЧП рейсы не были отменены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в Нэводари (Румыния) прогремел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Petromidia. Предварительно, пострадали пять человек, а один пропал без вести.