В Таджикистане прошло мощное землетрясение: погибли пять человек

В субботу, 10 июля, в Таджикистане прошло мощное землетрясение. Эпицентр находился в 165 км северо-восточнее от столицы Душанбе.

Сила подземных толчков составила 5-6 баллов в эпицентре землетрясения и 2-3 балла в Душанбе, сообщает местное издание Asia-Plus. В результате происшествия погибли пять человек, еще двое несовершеннолетних получили ранения.

"В сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района в результате землетрясения погибли пять человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, они госпитализированы", – уточнили спасатели.

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По предварительной информации, в результате землетрясения пострадало около 20 жилых домов в селах Хазорчашма, Ярхаб, Шархо и Сари Шухон. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать комиссию во главе с премьер-министром страны для ликвидации последствий землетрясения, изучения ситуации и оценки нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США в Калифорнии произошло самое мощное землетрясение за 27 лет. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. В последний раз такой уровень землетрясения был зафиксирован в 1994 году.