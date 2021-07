В Калифорнии произошло самое мощное за 27 лет землетрясение

В Калифорнии (США) произошло самое мощное землетрясение за 27 лет. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. В последний раз такая уровень землетрясения был зафикирован в 1994 году.

Геологи сообщили, что ЧП произошло на границе штатов Калифорния и Невада. Сейсмическая волна ощущалась на несколько сотен миль от эпицентра, пишет USA Today.

"Это было бы самым большим землетрясением в течение почти двух с половиной десятилетий", – сказал директор Университета Невады, глава сейсмологической лаборатории Reno Грэм Кент.

Жительница Сан-Франциско Салли Розен, которая владеет рестораном в городе, рассказала, что от подземных толчков на пол попадали чашки и посуда.

"Мы почувствовали, что здания затряслось, и мы не знали, что это … Землетрясение продолжало идти, и это было довольно интенсивно и страшно, честно говоря. Поэтому мы выбежали из дома так быстро, как мы могли, и побежали в ресторан, потому что первая мысль была, "Боже мой, нам нужно отключить газ", – сказала американка.

В горной местности около озера Тахо произошел обвал камней, который повредил несколько авто. При этом никто из людей не пострадал.

Boulders everywhere after earthquake on i395 #earthquake #california #roadtrip pic.twitter.com/Bdw4he17ni

Earthquake hit us on I395 near Coleville, CA! Boulders all over the road! #earthquake #California #roadtrip @ABC pic.twitter.com/ZoTxLnC6r8