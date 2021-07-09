В Калифорнии произошло самое мощное за 27 лет землетрясение
В Калифорнии (США) произошло самое мощное землетрясение за 27 лет. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. В последний раз такая уровень землетрясения был зафикирован в 1994 году.
Геологи сообщили, что ЧП произошло на границе штатов Калифорния и Невада. Сейсмическая волна ощущалась на несколько сотен миль от эпицентра, пишет USA Today.
"Это было бы самым большим землетрясением в течение почти двух с половиной десятилетий", – сказал директор Университета Невады, глава сейсмологической лаборатории Reno Грэм Кент.
Жительница Сан-Франциско Салли Розен, которая владеет рестораном в городе, рассказала, что от подземных толчков на пол попадали чашки и посуда.
"Мы почувствовали, что здания затряслось, и мы не знали, что это … Землетрясение продолжало идти, и это было довольно интенсивно и страшно, честно говоря. Поэтому мы выбежали из дома так быстро, как мы могли, и побежали в ресторан, потому что первая мысль была, "Боже мой, нам нужно отключить газ", – сказала американка.
В горной местности около озера Тахо произошел обвал камней, который повредил несколько авто. При этом никто из людей не пострадал.
Boulders everywhere after earthquake on i395 #earthquake #california #roadtrip pic.twitter.com/Bdw4he17ni— Brett Durrant (@brettdurrant) July 9, 2021
Earthquake hit us on I395 near Coleville, CA! Boulders all over the road! #earthquake #California #roadtrip @ABC pic.twitter.com/ZoTxLnC6r8— Brett Durrant (@brettdurrant) July 9, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в украинских Карпатах произошло землетрясение. Был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2,6 по шкале Рихтера.