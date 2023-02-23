В Таджикистане недалеко от границы с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,2: подробности

Утром 23 февраля на востоке Таджикистана произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 7,2.

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Эпицентр сдвига тектонических плит находился на глубине около 10 километров. Об этом сообщает китайское государственное телевидение CCTV со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подземные толчки зафиксированы недалеко от границы между Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая и Горно-Бадахшанской автономной областью на востоке Таджикистана.

Землетрясение силой около 7,2 балла потрясло Таджикистан в 8:37 утра. Эпицентр находился примерно в 82 км от ближайшей границы с Китаем и сильно ощущался в некоторых районах западного китайского региона Синьцзян.

В свою очередь Геологическая служба США (USGS) оценила силу землетрясения в 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 67 км к западу от поселка Мургаба в Таджикистане.

По предварительным данным, погибших или раненных нет. Также местные власти не сообщали о проблемах с электроснабжением и связью.

Однако управление железных дорог Синьцзяна остановило движение пассажирских поездов на участке Аксу-Кашгар Южно-Синьцзянской железной дороги. Это сделали с целью осмотра мостов, туннелей и прочего оборудования.

Напомним, землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасающим последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

Ранее сообщалось, что в Турции после страшного землетрясения активизировались маргинальные группы мародеров. Они массово грабят разрушенные дома, офисы и фермы, местные власти объявили облаву на преступников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные, силой 8 баллов по шкале Рихтера, возможны в юго-западной части Одесской области.

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