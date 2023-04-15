В Судане загорелся самолет украинской авиакомпании: подтверждено срабатывание радиомаяка. Видео

В Международном аэропорту Хартум (Судан) загорелся украинский самолет частной компании-перевозчика SkyUp. Это случилось 15 апреля – в тот день, когда в стране вспыхнули бои между армией и мятежниками – Силами быстрого реагирования (аналог спецназа).

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Точная причина возгорания неизвестна. Пресс-служба SkyUp подтвердила ЧП и сообщила, что на территории аэропорта стояли два самолета компании. Аварийный радиомаяк (передатчик для подачи сигнала бедствия) сработал на одном из них (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Судане находятся 36 сотрудников украинской авиакомпании. Пресс-служба утверждает, что они "в относительно безопасном месте" и связь с ними есть.

"Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно", – сказано в сообщении.

Судя по фото и видео из Хартума, которые публиковались в сети, над местным аэропортом поднимался черный дым. Горело несколько бортов (по меньшей мере два), они, вероятно, получили повреждения.

В SkyUp добавили, что их самолеты находились в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Напомним, что в африканской стране Судан 15 апреля около 10 утра (по местному времени) развязались активные бои в попытке военного переворота. Столкновения произошли в том числе столице в государства Хартуме и окрестностях. По разные стороны стали Силы быстрого реагирования (RSF, или спецназ) и регулярная армия.

В RSF объявили о взятии под контроль международного аэропорта Хартума и Эль-Фашера, а такде военных авиабаз в Мерове и Джебель-Аулия.

Как писал OBOZREVATEL, стюардесса украинской авиакомпании SkyUp Алина Посохова заявляла, что в Хартуме якобы захватили заложников. В МИД Украины ответили, что эти данные не подтверждаются

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