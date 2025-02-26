В Судане разбился военный самолет с генералом на борту: погибли по меньшей мере 46 человек

В Судане произошла масштабная трагедия – военный самолет потерпел крушение в жилом районе города Омдурман, расположенном неподалеку от столицы Хартума. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 46 человек, среди которых военные и мирные жители.

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Ожидается, что количество жертв может возрасти, ведь поисковые работы продолжаются. Об этом сообщает DW.

"Поисковые работы по выявлению оставшихся под завалами пострадавших продолжаются", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет Антонов разбился неподалеку от авиабазы Вади-Сейдна. Среди погибших – генерал-майор Бахр, бывший военный командующий Хартумом.

Катастрофа произошла на фоне продолжающейся войны между суданской армией и Силами оперативной поддержки (RSF), которая началась в апреле 2023 года. Конфликт между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохаммедом Хамаданом Дагло привел к масштабным боевым действиям, охватившим страну.

За это время в Судане погибли не менее 150 000 человек, преимущественно мирных жителей, а более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 31 января разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильнейший взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.

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