В столице Сомали произошел теракт: 32 человека погибли, более 60 пострадали

В сомалийской столице, Могадишо, произошел масштабный теракт. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, а 63 получили ранения.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию. Теракт произошел на пляже Лидо, где террорист-смертник взорвал себя, после чего началась стрельба.

По данным полиции и свидетелей, взрыв прогремел поздно вечером 2 августа. Смертник активировал взрывное устройство перед тем, как вооруженные нападавшие ворвались в район. Этот пляж популярен среди бизнесменов и чиновников.

"Во время нападения на ресторан погибли более 32 гражданских лиц", – заявил на пресс-конференции спикер полиции Абдифатах Аден и добавил, что один из нападавших взорвал себя, еще троих убили, а одного захватили.

Директор службы скорой помощи доктор Абдикадир Абдирахман предупредил, что количество жертв может возрасти. Свидетели говорят, что во время теракта на пляже было много людей.

"Тот факт, что теракт совпал с этой ночью, когда пляж наиболее переполнен, свидетельствует о враждебности террористов к сомалийскому народу", – отметил экс-премьер Хасан Али Хайре.

Напомним, в воскресенье, поздно вечером, 14 июля, в Сомали произошел мощный взрыв в кафе. Там фанаты смотрели финальный матч турнира Евро-2024.

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