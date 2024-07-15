В Сомали смертник взорвал себя в кафе, где транслировали финал Евро-2024: есть жертвы. Фото и видео

В воскресенье, поздно вечером, 14 июля, в Сомали произошел мощный взрыв в кафе. Там фанаты смотрели финальный матч турнира Евро-2024.

Видео дня

Об этом сообщает Kaab Somali TV. Инцидент произошел в заведении Top Coffee в Могадишо, сомалийской столице. Террорист-смертник взорвал себя и унес жизни не менее 10 человек.

Отмечается, что целью взрыва стали футбольные болельщики, смотревшие матч Евро-2024 между Англией и Испанией.

Ранее в сети завирусилось видео с футбольного матча одного из низших сомалийских лиг. Пенальти, который в сети окрестили "самым удивительным в истории", только за сутки набрал в соцсети Х (бывшая Twitter) около 3 млн просмотров.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, сборные Испании и Англии определяли нового чемпиона Европы на континентальном первенстве, завершившемся на немецких стадионах. Британцы еще никогда в своей истории не выигрывали "золото" турнира, а в активе их соперников до этого было три кубка триумфаторов соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!