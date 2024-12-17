В Тбилиси вечером 17 декабря жители вышли на 20-й масштабный протест против пророссийской власти Грузии. Акцию провели в том числе студенты и некоторые преподаватели местных вузов.

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Требования у оппозиции те же самые: освобождение всех, кто был задержан во время демонстраций, и проведение новых парламентских выборов, которые позволят законно сменить руководство страны и вернуть ее на путь евроинтеграции. "Эхо Кавказа" отметило, что основная акция под зданием парламента собралась около 19:00.

Отдельные шествия организовывало не только университетское сообщество, но и сотрудники сферы туризма, историки и другие. 17 декабря собственные демонстрации запланировали родители лиц с ограниченными возможностями, преподаватели и студенты Кавказского университета.

Кстати, во вторник мэр Тбилиси Кахи Каладзе выдал, что это якобы "одни и те же люди переодеваются" и бегают с одной акции протеста на другую.

"Я думаю, они хорошо всему этому обучены, потому что попасть на одну, две и три акции за час непросто!" – сказал городской глава, который является представителем скандальной "Грузинской мечты".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и предостерегла от провокаций.

– Российская пропаганда на фоне протестов в Грузии придумала "украинский след", стремясь изобразить Киев неким "очагом зла".

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