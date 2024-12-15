Российская пропаганда на фоне болезненного для Москвы поражения в Сирии, а также не самой приятной для себя ситуации в Грузии, где люди протестуют против пророссийских властей, уже традиционно для себя попыталась придумать украинский след в обоих событиях. Таким образом Москва стремится изобразить Киев – неким очагом зла.

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Как отмечает "Армия инфо", cначала в пророссийских Telegram-каналах распространилась информация о том, что бойцы "Грузинского легиона" из-за протестов в Тбилиси, "бросают Украину" и возвращаются домой, чтобы присоединиться к митингам. Хотя впоследствии пресс-служба легиона категорически отрицала эти обвинения.

Затем РФ распространила мифы о причастности Украины к падению режима Башара Асада в Сирии, в частности, заявления о сотрудничестве ГУР МО Украины с группами как, например, "Хайят Тахрир аш-Шам", и включением этой информации в свои обращения в международных организациях.

Недавно в российском информационном пространстве появилась новость о том, что в Украине на платформе Work.ua ищут мужчин крепкого телосложения для участия в протестах в Грузии. По заявлению, активистам обещают оплату в размере 2 тысяч гривен в день, проживание и питание, а также возможность свободного пересечения границы. Руководитель отдела модерации Work.ua заявил, что скриншот с этой вакансией является фейковым, а саму "вакансию" создали с помощью редактирования кода страницы в браузере.

Российская пропаганда создает фейки с целью дискредитации украинцев и украинской власти и перед международным сообществом. Основная цель – отвлечь внимание от действий России и ее военных преступлений.

Стратегия дискредитации Украины также направлена на оправдание российской агрессии, изображая ее как борьбу с мировым терроризмом. Но эта стратегия раскрывает противоречия в пропаганде РФ, часто попадающей в собственные ловушки и не может объяснить свои многочисленные выдумки.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда быстро решила, как объяснить падение режима Башара Асада в Сирии своему населению. В воскресных выпусках на телеканале "Россия 1" прозвучало, что Москва выполнила все свои обязательства перед Сирией, а ситуация "идет по плану".

В программах "Известия недели" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" звучали заявления, призванные подчеркнуть стратегическую предусмотрительность Кремля. Ведущие цитировали слова кремлевского диктатора Владимира Путина девятилетней давности, якобы предполагавших нынешние события. Соловьев подчеркнул, что Россия, обеспечив победу Асаду в прошлом, теперь выполнила свое обязательство, предоставив ему и его семье убежище.

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