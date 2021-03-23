В столице Чехии больных COVID-19 бездомных разместили в роскошном отеле. Фото

В столице Чехии Праге городские власти арендовали четырехзвездочный отель, чтобы разместить там больных коронавирусом бездомных.

Всего с ноября прошлого года в номерах уже размещали почти 250 человек. Об этом пишет агентство Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам заместителя директора городского центра социальных услуг (CSSP) Людмилы Томесовой, на время выздоровления гостям отеля было предложено трехразовое питание, полное медицинское обслуживание, телевидение и другие удобства.

"Постояльцы в отеле есть, даже если он не стандартный коммерческий, заведение все время заполненное", – сказала она.

Известно, что Чехия была одной тех стран мира, наиболее пострадавших во время новой волны пандемии. Смертность от COVID-19 там достигла 25 055 человек впри населении в 10,7 миллиона.

По данным портала Our World in Data, за последнюю неделю уровень инфицирования COVID-19 на душу населения в Чехии был третьим по величине в мире. Томесова подчеркнула, что Прага, в которой проживает почти 4500 бездомных, пыталась помочь людям найти убежище на время болезни и получить доступ к другим услугам после выздоровления.

Ранее в Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 продолжили чрезвычайное положение еще на 30 дней. В частности, жесткие эпидемиологические мероприятия ввели с 1 и по 28 марта. Людей не только обязали везде носить защитные маски, им также ограничили передвижение внутри страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года в Праге открыли первый отель, который должен был принимать только больных COVID-19. Заведение расположено в центре чешской столицы и принадлежит сети Czech Inn Hotels.