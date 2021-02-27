В Чехии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19: передвижение людей ограничено

В Чехии из-за критической ситуации с коронавирусом (COVID-19) продлили чрезвычайное положение еще на 30 дней.

С 1 марта по 28 марта в стране вводятся жесткие эпидемиологические меры, передает Novinky.

Так, все граждане обязаны на улице носить маски на лице. Только если человек один, то он может не носить ее. При этом на рабочем месте все обязаны соблюдать масочный режим. Исключение – если человек находится в кабинете один. Маски обязательны для ношения в магазинах, учреждениях и в транспорте.

С 1 марта школы и детсады работать не будут, за исключением тех, которые посещают дети медицинских работников.

Также власти ограничили передвижение внутри страны. Также нельзя покидать район проживания, где прописан человек, кроме нескольких исключительных причин. Собак можно выгуливать только в радиусе 500 м от дома.

Также будут закрыты магазины, которые ранее были открыты, например, канцелярские магазины, обувные или магазины оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия ввела тотальный карантин из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вакцинировался от коронавируса в прямом эфире.