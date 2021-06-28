В столице Бангладеш семь человек убило взрывом, еще полсотни ранены

Вечером 27 июня в столице Бангладеш в Дакке прогремел сильный взрыв. В результате чего погибли минимум семь человек и еще около 50 получили ранения.

Также взрывом были повреждены прилегающие здания, передает Dhaka Tribune. Сообщается, что взрыв произошел возле выставочного зала Moghbazar сети розничной торговли Aarong. Причина взрыва пока неизвестна.

"У нас также есть информация о не менее 50 человек, пострадавших в результате инцидента", – сообщил комиссар столичной полиции Дакки Шафикул.

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Также местные спасатели рассказали об ущербе, который причинил взрыв.

"Он (взрыв – Ред.) разбил все стеклянные панели в здании выставочного зала Aarong и в другом здании под названием Bishal Center поблизости, и все осколки разбросаны по дороге", – отмечено в сообщении.

Заместитель директора пожарной службы и гражданской обороны Дебашиш Бардхан высказал предположение, где мог произойти взрыв. По его словам, эпицентром мог быть продуктовый магазин на первом этаже трехэтажного здания. Он добавил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается.

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