В США заявили об усилении поддержки Украине

Соединенные Штаты выступают против российской агрессии, хорошо осведомлены о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной, поэтому готовы усилить ее поддержку в различных сферах.

В частности, экономики и демократии. Об этом заявил в американском Конгрессе государственный секретарь Энтони Блинкен, передает "Укринформ".

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку – будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", – подчеркнул глава Госдепартамента США.

Он отмечал, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные. Среди последних американский чиновник выделил проблему коррупции.

"Мы настроены работать над всем этим", – добавил Блинкен.

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