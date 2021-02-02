Госсекретарь США пообещал Украине надежную военную помощь

Новоназначенный глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Америка продолжит предоставлять надежную экономическую и военную помощь Украине.

Об этом он проговорил в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Краткое описание беседы опубликовала пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины и приоритет, который Штаты придают ее суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям", – говорится в сообщении.

Также Блинкен отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ, которые укрепят ее государственные институты и "обеспечат светлое и процветающее будущее" для всех украинцев.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и по достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму", – подытожили в Госдепе.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые переговорил с главой Госдепа США и заявил о начале "нового дня" в отношениях двух стран.