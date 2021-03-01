США выделят Украине $125 млн военной помощи: Пентагон озвучил состав пакета

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его объем составит 125 миллионов долларов.

Об этом во время брифинга в понедельник, 1 марта, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", – сказал Кирби.

Пакет помощи предусматривает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, которые помогут Украине обеспечить охрану границ и сохранить территориальную целостность государства.

В основном эта сумма пойдет на два патрульных катера Mark IV. Вместе с ними Пентагон поставит в Украину в 2021-2024 годах до восьми патрульных катеров.

Противотанковые комплексы Javelin в этот пакет помощи от США не входят.

Вместе с тем, выделенные Америкой средства должны способствовать улучшению оперативной совместимости Украины с НАТО.

Напомним, как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к этой организации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США подтвердили поддержку Украины в защите от российской агрессии, признавая суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Байден заявил, что США никогда не признавали и не признают аннексию Крыма Россией и будут вместе с Украиной противостоять агрессии Российской Федерации.