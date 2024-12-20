В США заявили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии: подробности

В США заявили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии с помощью высокоточного авиаудара. Также был убит еще один боевик террористической группировки.

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Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom). Отмечается, что спецоперацию провели 19 декабря в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Авиаудар был нацелен на лидера ИГИЛ Абу Юсифа, также известного как Махмуд. Вместе с ним ликвидировали еще одного террориста.

Операция прошла в регионе, ранее контролируемом сирийским правительством и российскими силами.

"Этот авиаудар является частью постоянных обязательств Centcom и его партнеров в регионе по срыву и прекращению усилий террористов по планированию, организации и проведению атак на гражданское население и военнослужащих США, наших союзников и партнеров в регионе и за его пределами", – говорится в заявлении Centcom.

По словам командующего Centcom генерала Майкла Эрика Куриллы, США совместно с союзниками и дальше будут проводить такие операции по ликвидации лидеров боевиков, чтобы не допустить восстановления сил ИГИЛ.

"Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами в регионе не позволят ИГИЛ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановиться. ИГИЛ намерена освободить из-под стражи более 8000 своих боевиков, которые сейчас содержатся в учреждениях в Сирии. Мы будем и дальше агрессивно атаковать их и оперативников, в том числе тех, кто пытается проводить операции за пределами Сирии", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы США нанесли авиационные удары по лагерям и боевикам ИГИЛ в Сирии, чтобы они не смогли восстановить свою позицию после падения правительства сирийского диктатора Башара Асада Только в течение одного дня американские силы нанесли десятки таких ударов.

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