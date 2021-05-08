В США заявили, что РФ до сих пор не подтвердила готовность Путина встретиться с Байденом

В России не присылали официального подтверждения готовности президента Владимира Путина встретиться с американским лидером Джо Байденом.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, обсуждение возможной встречи еще продолжается, передает "Укринформ".

"По состоянию на данный момент встреча (с российской стороны. – Ред.) не подтверждена", – сообщила она.

Псаки отметила, что в США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией и подчеркнула, что Вашингтон продолжит отстаивать свои интересы и привлекать к ответственности российское правительство за действия, направленные против Соединенных Штатов.

"Но мы также будем сохранять за собой возможность реагирования, если их действия будут требовать этого", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной. Он выразил свою обеспокоенность из-за скопления российского вооружения на территории нашей страны и в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столицах сразу трех стран, не являющихся членами НАТО, заявили о готовности стать платформой для проведения возможной встречи Байдена и Путина. Речь идет о городах Хельсинки, Вена и Берн.