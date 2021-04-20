В США заявили, что Кремль использует коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри

Страна-агрессор Россия использует коррупцию, чтобы подорвать нашу страну изнутри. Поэтому первое, что нужно сделать Украине, чтобы обеспечить свою суверенность и стабильность, это именно борьба со взяточничеством.

Такое заявление сделала номинант на должность заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает "Голос Америки".

"Соединенные Штаты приложили большое количество усилий ради этого. Но коррупция – это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украины изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах – работать над этими проблемами", – подчеркнула Нуланд.

Отметим, что Виктория Нуланд длительное время занималась вопросом Украины в Госдепе США, поэтому она хорошо знакома с ситуацией в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Нуланд считает, что Вашингтон и его партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".