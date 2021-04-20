Нуланд: нет более мощного сигнала Путину, чем остановка 'Северного потока-2'

Претендент на пост заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Вашингтон и его партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом она заявила во время слушаний в Сенате относительно своего утверждения в должности, сообщает Голос Америки. Слушания состоялись еще 15 апреля, однако их стенограмма была опубликована позднее.

"Это не только плохой проект для Германии и Европы. Он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды, энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он углубляет их зависимость от России в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, позволяет Навальному угасать в тюрьме", – сказала дипломат.

Как отметила Нуланд, США должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить строительство трубопровода перед его завершением.

"Мы должны давить на правительство Германии сделать то же самое. Я была довольна увидеть мощное предупреждение со стороны Меркель к Путину по его вооружений в Украине. Ничто не пришлет более мощного сигнала Путину, чем остановка этого проекта. Я думаю, мы должны направить этот сигнал. В случае моего утверждения в должности это будет моим ключевым и актуальным приоритетом", – подытожила кандидат на должность заместителя госсекретаря США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в середине января 2021 года избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

В феврале 2021 года Нуланд заявила, что нынешние санкции против России служат для замораживания конфликта на Донбассе, поэтому нужно использовать их как стимул для достижения мира.