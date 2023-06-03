В США заверили, что у них достаточно ядерного оружия для сдерживания РФ и Китая

Соединенным Штатам не требуется больше ядерного оружия для сдерживания объединенных сил России и Китая из-за своего передового военного потенциала. С таким заявлением в пятницу, 2 июня, выступил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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Об этом передает издание Reuters. Соединенные Штаты готовы привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года.

Согласно заявлению Салливана, США намерены соблюдать ограничения на стратегические ядерные вооружения, установленные в новом Договоре о СНВ 2010 года, до истечения его срока действия в 2026 году. Он также выразил желание провести переговоры о контроле над вооружениями как с Россией, так и с Китаем.

Своим выступлением перед адвокационной группой Ассоциации по контролю над вооружениями, Салливан попытался привлечь внимание своих главных геополитических соперников и помочь устранить "большие трещины" в глобальной системе, которая была создана десятилетиями для предотвращения ядерной войны. Несмотря на это, Москва и Пекин пока не поддержали предложения, сделанные США.

Китай, находящийся в напряженном противостоянии с Соединенными Штатами по поводу Тайваня, решил не вступать в диалог с Вашингтоном относительно уменьшения риска конфликта. В то же время, Пентагон заявляет о возможном значительном увеличении ядерного арсенала Китая, который может превысить 1500 боеголовок к 2035 году.

Россия, угрожавшая применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в новом Договоре СНВ, и Вашингтон осудил этот шаг как "безответственный и незаконный".

С 1 июня Соединенные Штаты прекратили обмен информацией с Россией в рамках Нового договора о стратегическом наступательном вооружении. Ранее Россия приостановила действие этого договора в начале текущего года. Договор ограничивал количество стратегических ядерных боеголовок, которые стороны могут развернуть, на уровне 1 550 единиц. Он также устанавливал ограничения на количество ракет наземного и подводного базирования, а также бомбардировщиков, предназначенных для доставки ядерных боеголовок, в пределах 700 единиц.

Советник подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к началу переговоров с Китаем без предварительных условий, с целью уменьшения риска конфликта. Также он отметил, что США готовы вести дискуссии с Россией относительно пакта об ограничении стратегических вооружений, который заменит Договор о СНВ, когда срок его действия истечет в феврале 2026 года.

"Вместо того, чтобы ожидать разрешения всех наших двусторонних разногласий, Соединенные Штаты готовы привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года. Тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться по истечении срока действия договора, конечно, будет зависеть от размера и масштаба наращивания Китаем своих ядерных вооружений. Вот почему мы также готовы к взаимодействию с Китаем без предварительных условий", – сказал Салливан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепе США заявили, что Россия не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты. Тем самым она нарушает ключевой договор о контроле над ядерными вооружениями с Белым домом.

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