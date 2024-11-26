В США закрыли уголовное дело против Трампа по вмешательству в выборы в 2020 году: что это значит

Уголовное дело против новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно обвинения его в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года было закрыто. Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила запрос специального прокурора Джека Смита на прекращение производства.

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Об этом сообщает The Hill. Это произошло после победы Трампа на выборах, которая повлияла на дальнейший ход рассмотрения дела.

"Таким образом, суд предоставит правительству разрешение закрыть это дело", – отметила Чуткан.

Судья отклонила дело без предубеждения, оставив теоретическую возможность для правительства возобновить обвинения по истечении срока пребывания Трампа в должности. В то же время двухстраничный вердикт официально ставит точку в историческом обвинении, выдвинутом в прошлом году.

Трампу инкриминировали четыре тяжких преступления, связанных с его попытками аннулировать результаты выборов в пользу президента Байдена, завершившихся штурмом Капитолия 6 января.

В тот же день специальный прокурор Джек Смит решил закрыть оба уголовных дела против Трампа, руководствуясь политикой Министерства юстиции, запрещающей судебное преследование действующего президента.

"После тщательного рассмотрения Департамент пришел к выводу, что предварительные выводы OLC по поводу запрета Конституции на федеральное обвинение и судебное преследование действующего президента применены к этой ситуации, и поэтому данное судебное преследование должно быть приостановлено к инаугурации обвиняемого ", – подчеркнул Смит, ссылаясь на Управление юридического лица Министерство юстиции.

Прокурор также подал запрос на отзыв своей апелляции, которая имела целью возобновить уголовные обвинения против Трампа во Флориде. Там президента обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании усилиям правительства по их возвращению.

Следует отметить, что апелляционный суд 11-го округа США еще не принял решение об отклонении, однако, вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Накануне специальный прокурор Джек Смит просил снять все обвинения против новоизбранного президента по делу хранения секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и попытки повлиять на результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия.

Он объяснял, что Министерство юстиции должно соблюдать свою политику, которая предусматривает, что действующий президент не может быть обвинен в преступлении. Поэтому дела должны быть закрыты до того, как Трамп вернется на должность. В то же время Трампу снова могут предъявить обвинения, когда он уйдет с поста президента.

Как сообщал OBOZ.UA, судья в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела против избранного президента США. Дональда Трампа по подкупу порноактрисы Сторми Дэниелс. Судья Хуан Мерчан согласился дать прокурорам и адвокатам республиканца неделю, чтобы обдумать, как теперь поступать по этому делу. В свою очередь адвокат Трампа Эмиль Бове заявил, что обвинение вообще следует снять.

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