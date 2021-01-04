У США захотіли вводити тільки половину дози вакцини від коронавірусу

В уряді США запропонували ідею вводити основній групі населення тільки половину дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Це хочуть зробити, щоб прискорити процес вакцинації, заявив глава ініціативи Operation Warp Speed Монсеф Слау, пише CNBC.

За його словами, імунна відповідь половини дози дорівнює реакції на повну дозу вакцини. Для того, щоб ухвалити остаточне рішення, США ведуть переговори з Moderna й американським медичним регулятором FDA.

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