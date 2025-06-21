В США зафиксировали взлет бомбардировщиков B-2, необходимых для ударов по Ирану: что об этом известно

В Соединенных Штатах зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы с штате Миссури.

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На данный момент в воздухе было зафиксировано как минимум 8 таких бомбардировщиков. Об этом в социальной сети Х сообщает сообщество Hunterbrook.

Расследователи зафиксировали взлет двух авиагрупп по 4 бомбардировщика в каждой из авиабазы Уайтмен, расположенной в штате Миссури. Именно там находятся 509-е бомбардировочное крыло ВВС США и 131-е бомбардировочное крыло Национальной гвардии США, которые эксплуатируют тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit.

По данным портала Hunterbrook, это именно те самолеты, которые нужны для удара по укрепленному иранскому ядерному объекту Фордо. Однако стоит отметить, что взлет бомбардировщиков B-2 Spirit не обязательно означает неизбежный удар по Ирану.

При этом такое движение бомбардировщиков необычно, особенно во времена обострения напряженности. Теоретически, если бы B-2 Spirit мог лететь напрямую на максимальной дальности без дозаправки к территории Ирана, то время полета составило бы примерно 12 часов. На практике такие дальние миссии обычно требуют дозаправки в воздухе, как следствие, время полета увеличивается.

Бомбардировщик B-2 Spirit является универсальным самолетом, способным нести как ядерное, так и широкий спектр обычного вооружения. Его основное предназначение – прорыв плотной ПВО противника и доставка боеприпасов к особо важным целям.

Самолет может нести и доставлять до цели одни из самых мощных неядерных бомб в арсенале США – GBU-57 весом 13,6 тонн. Эта система вооружения предназначена для поражения особо заглубленных и укрепленных целей, например, подземных бункеров или ядерных объектов). При чем B-2 Spirit является единственным самолетом ВВС США, способным нести эту бомбу.

По разным оценкам, GBU-57 способна пробить до 18-19 метров высокопрочного армированного бетона (с прочностью 5 000 psi или 34 МПа). Некоторые источники указывают, что в более прочный бетон (10 000 psi) она может пробить до 2,5-8 метров. Кроме того, бомба может проникать на глубину до 60-61 метра в неукрепленный грунт или скальные породы.

В характеристиках GBU-57 заявлено, что подземные комплексы по обогащению урана, реакторные залы или другие критические элементы ядерных программ, которые строятся с максимальной защитой от внешнего воздействия, являются приоритетными целями для этой бомбы.

Напомним, всего за несколько часов до того, как был зафиксирован взлет авиагруппы B-2 Spirit президент США Дональд Трамп фактически заявил, что Штаты не намерены напрямую вмешиваться в войну на Ближнем Востоке по крайней мере ближайшие две недели. По мнению американского президента, израильская армия хорошо справляется и способна одолеть Тегеран за две недели.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и военное руководство страны уже встретились с высокопоставленными чиновниками США, но без участия американского президента Трампа. Встреча состоялась в то время, когда США размышляют, присоединяться ли к ударам Израиля по Ирану.

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