В США выписали из больницы мужчину, которому пересадили генетически модифицированную почку свиньи: что известно об операции

В США выписали из больницы мужчину, которому пересадили генетически модифицированную почку свиньи. 62-летнего мужчину отправили домой в среду, через две недели после революционной операции в Массачусетской больнице общего профиля (MGH).

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС. Трансплантация органов от генетически модифицированных свиней в прошлом была неудачной.

Но успех этой процедуры ученые охарактеризовали как историческую веху в области трансплантации.

Отмечается, что пациент, Ричард "Рик" Слейман из Уэймута, штат Массачусетс, боролся с терминальной стадией заболевания почек и нуждался в трансплантации органов.

Врачи успешно трансплантировали ему генетически отредактированную свиную почку в ходе четырехчасовой операции 16 марта.

Они сказали, что почки Слеймана сейчас функционируют хорошо, и он больше не находится на диализе.

Сам Слейман сказал, что возможность покинуть больницу и вернуться домой была "одним из самых счастливых моментов" в его жизни.

В 2018 году ему сделали пересадку почки человека от умершего донора, однако в прошлом году она начала давать сбои, и врачи высказали идею пересадки почки свиньи.

"Я видел в этом не только способ помочь себе, но и способ дать надежду тысячам людей, которым нужна трансплантация, чтобы выжить", – сказал он.

Новая свиная почка, которую он получил, была модифицирована фармацевтической компанией eGenesis из Кембриджа. Эксперты "удалили из нее вредные гены свиньи и добавили определенные человеческие гены для улучшения ее совместимости с людьми".

По данным американской некоммерческой организации United Network for Organ Sharing, более 100 000 американцев нуждаются в спасительной трансплантации органов. Между тем число доноров – умерших и живых – в 2023 году составило чуть менее 23 500.

Только в США каждый день умирают 17 человек в ожидании органа, а почки являются наиболее распространенным органом, необходимым для трансплантации.

Хотя это первая свиная почка, пересаженная человеку, это не первый орган свиньи, используемый в процедуре трансплантации. Двум другим пациентам была сделана трансплантация сердца свиньи, но эти процедуры оказались безуспешными, поскольку через несколько недель реципиенты умерли.

В одном случае были признаки того, что иммунная система пациента отторгла орган, что является распространенным риском при трансплантации.

Напомним, жительница Шепетовки на Хмельнитчине стала посмертным донором после того, как упала с велосипеда и получила непоправимые травмы мозга. Медики после отчаянной борьбы за жизнь пациентки констатировали смерть этого органа, однако сердце, обе почки и печень женщины спасли четырех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-летний украинец, скончавшийся из-за повреждения мозга, стал донором органов и спас жизнь пяти человек, трое из которых – дети. Операции, среди которых первая в нашей стране сплит-трансплантация печени, провели во Львове.

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