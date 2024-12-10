В США вынесли приговор лидеру секты, устроившему 'сеть' из насилия над детьми: сам имел десятки 'жен'

В США суд приговорил к 50 годам лишения свободы лидера полигамного культа Сэмюэля Бейтмана. Его обвинили в сексуальном насилии над детьми и сговоре с целью похищения человека.

Видео дня

По данным прокуратуры США в Аризоне, у Бейтмана было более 20 "жен", половина из которых были несовершеннолетние. Об этом сообщает The New York Times.

В начале 2024 года 48-летний Бейтман признал себя виновным в сговоре с целью перевозки несовершеннолетнего для совершения преступных сексуальных действий и сговоре с целью похищения человека. В свою очередь прокуроры описали его деятельность как "межштатную сеть по сексуальному насилию над детьми".

Федеральные прокуроры заявили, что Бейтман возглавлял секту, жертвами которой были девочки в возрасте от 9 лет. Используя свой статус самопровозглашенного пророка Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Бейтман заставлял малолетних детей участвовать в сексуальных действиях с ним и с другими взрослыми мужчинами и женщинами.

После вынесения приговора адвокат Бейтмана заявил, что просил суд назначить его клиенту 20-летний срок. По его мнению, такое наказание позволило бы Бейтману пройти лечение и реабилитацию. Также адвокат заявил, что "все, что свыше 20 лет, кажется слишком суровым и неоправданно карательным".

В меморандуме о вынесении приговора адвокат написал, что Бейтман был обследован психиатром, который высказал мнение, что подсудимый "психически болен".

Бейтман начал провозглашать себя пророком Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 2019 году. Прокуроры в суде отметили, что секта не является частью Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая официально отреклась от многоженства в 1890 году.

Предшественник Бейтмана Уоррен Джеффс также отбывает тюремный срок. Его приговорили к пожизненному заключению за сексуальное насилие над несовершеннолетней.

В 2019 и 2020 годах Бейтман начал забирать взрослых женщин и девочек у своих последователей-мужчин и объявлять их своими "женами". Он и его последователи отправились в Небраску, Юту и Колорадо, где забрали "жен" и детей, чтобы увезти их в Колорадо-Сити.

Во время одного из многочисленных "священных таинств", организованных Бейтманом, он позволил другим мужчинам изнасиловать его "жен" и одну из 13-летних девочек. В меморандуме о приговоре прокуроры написали, что в это время Бейтманом сам наблюдал и насиловал другую маленькую девочку.

"Бейтман относился к своим малолетним "невестам" как к движимому имуществу и контролировал каждый аспект их жизни. Он торговал ими с другими мужчинами: он буквально отдавал их и забирал обратно, когда ему было угодно. Он возил их по городу на прицепе-платформе. Он заставлял их петь ему каждый вечер, готовить ему еду и напитки и набирать ему ванну", – написали федеральные прокуроры в меморандуме о вынесении приговора.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила на антиукраинской деятельности лидеров псевдорелигиозной секты АллатРа. Правоохранители установили, что участники организации обсуждали необходимость ракетных ударов по Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о скандальных "белых вечеринках" P. Diddy: проститутки, наркотики, особый дресс-код. Знаменитости боялись рассказывать о том, что там происходило, поэтому часто намекали о событиях тех ночей в своем творчестве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!