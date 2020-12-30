В США впервые обнаружили новый коронавирус-мутант

В американском штате Колорадо впервые обнаружили новый британский штамм коронавируса B1.1.7. Так, в США заразился мужчина в округе Элберт.

Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис на своей странице в Twitter. Он отметил, что заболевший мужчина последнее время не путешествовал.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", – написал Полис.

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

Скриншот. Governor Jared Polis в Twitter

Штат Колорадо на карте США. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые в Германии выяснили, что британский коронавирус-мутант был в стране еще в ноябре 2020 года. Новый штамм B1.1.7 выявили в анализах пожилого пациента в Нижней Саксонии.