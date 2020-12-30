У США вперше виявили новий коронавірус-мутант

Карина Бондаренко Світ 06:57, 30.12.2020 Оновлено: 07:16, 30.12.2020

В американському штаті Колорадо вперше виявили новий британський штам коронавірусу B1.1.7. Так, у США заразився чоловік в окрузі Елберт.

Про це повідомив губернатор штату Джаред Поліс на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що хворий чоловік останнім часом не подорожував.

"Сьогодні ми виявили перший випадок зараження штамом COVID-19. Того ж варіанта, який був зафіксований у Великобританії", – написав Поліс.

Після появи інформації про мутацію коронавірусу багато штатів ввели обмеження на в'їзд мандрівників із Великобританії.

Скриншот.
Governor Jared Polis у Twitter
Штат Колорадо на мапі США.
Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені в Німеччині з'ясували, що британський коронавірус-мутант був у країні ще в листопаді 2020 року. Новий штам B1.1.7 виявили в аналізах літнього пацієнта в Нижній Саксонії.

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