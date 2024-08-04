В США возобновили дело против Трампа по вмешательству в выборы – CBS News

Федеральный окружной суд в Вашингтоне вернулся к рассмотрению дела против кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу вмешательства в выборы 2020 года. Прежде коллегия из трех судей на уровне апелляционного суда установила, что экс-лидера страны нельзя защитить от уголовных обвинений, и выдала краткий приказ без подписи о возвращении дела.

Видео дня

Об этом сообщает CBS News. Аналитики допустили: если республиканцу удастся выиграть выборы, то он, вероятно, сможет назначить своего генпрокурора, чтобы тот прекратил дело.

Отмечается, что его вернули в Апелляционный суд США в округе Колумбия после того, как 1 июля Верховный суд страны большинством голосов (6-3) принял, что бывшие президенты обладают иммунитетом от преследования за официальные действия, которые они совершили, находясь при власти.

"Но по собственному ходатайству суда постановлено вернуть это дело в окружной суд для дальнейшего рассмотрения в соответствии с заключением Верховного суда", – сообщили в округе.

Окружной судья США Таня Чуткан снова взяла дело под свой контроль, и теперь должна интерпретировать и применять постановление Верховного суда. В частности, ей придется решить, какое предполагаемое поведение Трампа, описанное в обвинительном заключении спецпрокурора Джека Смита, является "официальным", а которое может стать предметом уголовного преследования.

Согласно обвинительному заключению из четырех пунктов, в одном из четырех уголовных дел, возбужденных против Дональда Трампа в прошлом году, его обвиняют в незаконном сговоре с целью удержаться на посту президента путем сотрудничества со своими помощниками, чтобы попытаться упразднить результаты выборов, на которых он проиграл Джо Байдену.

Чуткан назначил слушание на 16 августа в Вашингтоне. Аналитики говорят, что такой процессуальный шаг перезапустит дело с потоком ходатайств и потенциальных слушаний. Однако в СМИ отмечают, что из-за огромного объема работы, который предстоит сделать судье и адвокатам, суд не сможет состояться до выборов в ноябре, на котором Трамп является кандидатом от республиканцев.

"Если Трамп будет избран президентом, он может назначить генерального прокурора, который, вероятно, даст распоряжение о прекращении дела", – предположили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в американском штате Флорида суд закрыл дело против Трампа, касающееся незаконного хранения секретных документов. Соответствующее решение приняла федеральный судья Эйлин Кэннон, которую в свое время назначил именно он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!