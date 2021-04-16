В США возле аэропорта произошла стрельба, есть погибшие. Видео

В США в городе Индианаполис произошла стрельба на складе логистической компании FedEx. По заверению полиции, были убиты несколько человек. точное количество жертв не называется.

Как сообщает The New York Times, полиция не сообщила подробностей происшествия, но сообщила, что стрелок покончил с собой.

Офицер Джина Кук из столичного департамента полиции Индианаполиса сообщил, что в результате перестрелки было "несколько человек с травмами, соответствующими огнестрельным ранениям". Она сказала, что никакой активной угрозы уже нет.

Mykal McEldowney

Отмечается, что склад FedEx, где произошла стрельба, находится на юго-западной стороне города, недалеко от аэропорта.

Mykal McEldowney

"Нам известно о трагической стрельбе на нашем предприятии FedEx рядом с аэропортом Индианаполиса. Безопасность – наш главный приоритет. Мы работаем над сбором дополнительной информации и сотрудничаем со следственными органами", – говорится в заявлении FedEx.

Добавим, что из-за стрельбы движение на соседнем участке межштатной автомагистрали 70 было ненадолго закрыто.

Mykal McEldowney

Как сообщал OBOZREVATEL, в Атланте (США) произошла стрельба в спа-салонах города, где погибли восемь человек и один ранен.