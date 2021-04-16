У США біля аеропорту трапилася стрілянина, є загиблі. Відео

У США в місті Індіанаполіс трапилася стрілянина на складі логістичної компанії FedEx. За запевненням поліції, були вбиті кілька осіб. Точна кількість жертв не називається.

Як повідомляє The New York Times , поліція не повідомила подробиць події, але повідомила, що нападник наклав на себе руки. За даними видання Heavy, як мінімум 5 осіб було вбито, ще кілька поранені.

У поліції підозрюваного описали як "білого чоловіка в капелюсі або толстовці з капюшоном". Пізніше поліція повідомила, що у підозрюваного була гвинтівка калібру 223 калібру.

Офіцер Джина Кук зі столичного департаменту поліції Індіанаполіса повідомив, що в результаті перестрілки було "кілька людей з травмами, відповідними вогнепальних поранень". Вона сказала, що ніякої активної загрози вже немає.

Mykal McEldowney

Відзначається, що склад FedEx, де сталася стрілянина, знаходиться на південно-західній стороні міста, недалеко від аеропорту.

Mykal McEldowney

"Нам відомо про трагічну стрільбу на нашому підприємстві FedEx поруч з аеропортом Індіанаполіса. Безпека – наш головний пріоритет. Ми працюємо над збором додаткової інформації та співпрацюємо зі слідчими органами", – йдеться в заяві FedEx.

Додамо, що через стрілянину рух на сусідній ділянці межштатной автомагістралі 70 було ненадовго закрито.

Mykal McEldowney

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Атланті (США) сталася стрілянина в спа-салонах міста, де загинули вісім осіб і один поранений.