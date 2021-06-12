В США в ресторане расстреляли людей: 13 пострадавших. Фото и видео
В субботу, 12 июня, в центре города Остин (штат Техас, США) около 1:25 по местному времени неизвестный открыл стрельбу по людям в ресторане. Пострадали 13 человек, они были госпитализированы.
Об этом сказано в сообщении экстренной медицинской службы по округу Тревис и городу Остин (ATCEMS) в Twitter. Два пациента в критическом состоянии.
Мотивы, из-за которых злоумышленник открыл огонь, устанавливаются. Правоохранители отметили, что у них есть приблизительное описание стрелка. Предположительно, это худой темнокожий мужчина, который был одет в черное. В расследование происшествия участвует ФБР.
Очевидцев попросили предоставить полиции все имеющиеся видеозаписи момента инцидента. Местным жителям рекомендовали не приближаться к 6-й улице.
⚠️🇺🇸#URGENT: Several streets in downtown Austin closed following a mass shooting event#Austin l #TX— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 12, 2021
Police report multiple victims inside and outside the restaurant. CPR now in progress for at least one victim. @ATXScan is monitoring this event.
Standby for additional updates! pic.twitter.com/PDEWtbjE1o
Напомним, в пятницу вечером, 11 июня, в городе Саванна (штат Джорджия, США) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один взрослый, еще восемь человек получили ранения, среди них двое – дети.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
на железнодорожной станции Сан-Хосе в Северной Калифорнии (США) в среду, 26 мая, сотрудник службы общественного транспорта Сэмюэл Кэссиди устроил стрельбу по коллегам. В результате погибли 9 человек, а стрелок покончил с собой.
В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая произошла стрельба. Ранение получил один человек.