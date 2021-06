В США в ресторане расстреляли людей: 13 пострадавших. Фото и видео

В субботу, 12 июня, в центре города Остин (штат Техас, США) около 1:25 по местному времени неизвестный открыл стрельбу по людям в ресторане. Пострадали 13 человек, они были госпитализированы.

Об этом сказано в сообщении экстренной медицинской службы по округу Тревис и городу Остин (ATCEMS) в Twitter. Два пациента в критическом состоянии.

Мотивы, из-за которых злоумышленник открыл огонь, устанавливаются. Правоохранители отметили, что у них есть приблизительное описание стрелка. Предположительно, это худой темнокожий мужчина, который был одет в черное. В расследование происшествия участвует ФБР.

Очевидцев попросили предоставить полиции все имеющиеся видеозаписи момента инцидента. Местным жителям рекомендовали не приближаться к 6-й улице.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several streets in downtown Austin closed following a mass shooting event#Austin l #TX

Police report multiple victims inside and outside the restaurant. CPR now in progress for at least one victim. @ATXScan is monitoring this event.

Standby for additional updates! pic.twitter.com/PDEWtbjE1o