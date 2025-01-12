В США уволился спецпрокурор, который вел дела против Трампа – WP

Специальный прокурор США Джек Смит подал в отставку незадолго до того, как Дональд Трамп официально вступит в должность президента страны. Он вел два федеральных дела против республиканца – по обвинениям в попытке упразднить результаты выборов 2020 года и ненадлежащем обращении с секретными документами.

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Перед заявлением на увольнение чиновник предоставил генеральному прокурору Меррику Гарленду окончательный отчет с подробным описанием результатов расследования. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Министерства юстиции.

Журналисты пишут, что отставка Джека Смита была ожидаемой. Во время избирательной кампании Трамп обещал уволить его "в течение двух секунд" по возвращении в Белый дом.

Напомним, что 15 июля окружной судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа по поводу ненадлежащего хранения им секретных документов. А 8 ноября суд приостановил процесс по делу новоизбранного президента США о беспорядках под Капитолием в 2021 году. Спецпрокурор заявил, что необходимо оценить сложившиеся обстоятельства. Также в конце месяца Смит призвал прекратить уголовное преследование до инаугурации Трампа.

На этой неделе судья Кэннон временно запретила Смиту и Гарланду публиковать отчет по делу об обращении с секретными документами. Хотя по закону спецпрокуроры обязаны представить результаты своих расследований в Минюст, возглавляемый генпрокурором. Гарланд пообещал публиковать все отчеты, что он до сих пор делал. В то же время юристы Трампа попросили его не публиковать отчет и призвали прекратить "использование системы правосудия как оружия".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем 10 января суд в Нью-Йорке вынес приговор избранному президенту Дональду Трампу по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Политика приговорили к "безусловному увольнению" из уважения к институту президентской власти – без тюремного срока или штрафа. Он же назвал судебное заседание "отвратительным фарсом" и заявил, что будет оспаривать приговор.

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