Суд в США объявил приговор Трампу по делу о подкупе порнозвезды: все подробности

Суд в Нью-Йорке, США, 10 января вынес приговор избранном–у президенту США Дональду Трампу по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Политика приговорили к "безусловному освобождению" – без тюремного срока или штрафа. Сам он назвал судебное заседание "отвратительным фарсом" и заявил, что будет оспаривать приговор.

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Как передает CNN, Трамп присутствовал на заседании онлайн, предположительно находясь в своем особняке в Мар-а-Лаго. Приговор огласил судья Хуан Мерчан.

"Единственным законным приговором, который позволяет вынести решение или обвинительный приговор, не посягая на высшую государственную должность, является безусловное освобождение", – сказал Мерчан Трампу.

Приговор суда означает, что Трамп останется судимым, но ему не грозит тюремное заключение, штрафы или испытательный срок за его осуждение по делу о взятках за молчание порноактрисы.

"Сэр, желаю вам удачи на вашем втором сроке полномочий", – пожелал судья Трампу в своем заключительном заявлении.

Трамп не отреагировал, когда Мерчан завершил слушание. Выступая на слушании, он настаивал на своей невиновности.

"Дело в том, что я совершенно невиновен. Я ничего плохого не сделал", – сказал он.

Трамм также заявил, что выиграл президентские выборы с перевесом в "миллионы и миллионы голосов", и отметил, что победил во всех семи колеблющихся штатах.

"Они (избиратели. – Ред.) наблюдали за вашим судебным процессом, поэтому они все поняли", – сказал избранный президент.

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