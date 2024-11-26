Минюст США хочет закрыть дело против Трампа: преследование должно быть приостановлено до инаугурации

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии федерального дела против Дональда Трампа по обвинению во влиянии на результаты президентских выборов 2020 года и причастности к штурму Капитолия. При этом спецпрокурор ссылается на политику американского Минюста не преследовать президентов за федеральные уголовные преступления.

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Об этом пишут издания CNN и Politico. В штабе Трампа назвали прекращение дел против него "победой законности".

В ходатайстве к федеральному судье Тане Чуткан спецпрокурор просит прекратить дело против Трампа, поскольку согласно политике ведомства юстиции США действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности. И это не зависит от тяжести инкриминируемых преступлений, подчеркнул Смит.

"Министерство и страна никогда не сталкивались с такой ситуацией, когда федеральный обвинительный акт против частного лица был возвращен большому жюри, а уголовное преследование уже ведется, когда обвиняемый избран президентом", – отметил Смит.

Спецпрокурор добавил, что после внутренних консультаций Минюст определил, что предыдущая практика по поводу не преследования действующих президентов США "применяется к этой ситуации, и что, как следствие, это преследование должно быть приостановлено до инаугурации ответчика".

При этом Смит оставил открытой возможность, что министерство юстиции может возобновить обвинения после того, как Трамп окончит свой второй президентский срок. Спецпрокурор попросил окружного судью отклонить дело "без ущерба" – юридический термин, означающий, что дело теоретически можно будет возбудить снова в будущем.

"Конституция требует освобождения в этом контексте, согласно временному характеру иммунитета, который предоставляется действующему президенту", – написал в ходатайстве Смит.

Но, добавил он, конституционный иммунитет для действующих президентов не требует, чтобы дело было закрыто раз и навсегда.

Однако перспектива возобновления любого дела по истечении срока полномочий Трампа в январе 2029 года вызовет много проблем – от возможных проблем со сроком давности до потенциальной возможности того, что Трамп использует свой второй срок полномочий для дальнейшего подрыва дел или помилования себя за инкриминируемые преступления.

В штабе новоизбранного президента Дональда Трампа прокомментировали прекращение уголовного производства против него, назвав это "победой законности".

"Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа и является большой победой для законности", – говорится в заявлении директора штаба Трампа по коммуникациям Стивена Чанга.

Сам Дональд Трамп также прокомментировал решение Минюста в соцсети Х. Он назвал эти уголовные дела политической борьбой Демократической партии против него.

"Эти дела, как и все остальные дела, по которым я был вынужден пройти, пустые и незаконные, и их никогда не следовало возбуждать. Более 100 миллионов долларов США от налогоплательщиков было потрачено на борьбу Демократической партии против ее политического оппонента, меня". Ничего подобного в нашей стране еще не было", – написал Трамп.

Напомним, в августе 2023 года штат Джорджия предъявил Трампу обвинение в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020. Следствие настаивает, что тогдашний президент оказывал давление на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, требуя от него найти 11 780 голосов в поддержку кандидата от республиканцев. Дело все еще находится в стадии разбирательства.

Обвиняют Трампа и в подстрекательстве к штурму Капитолия, который произошел 6 января 2021 года – сразу после того, как было официально объявлено, что он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену. Обвинение содержит четыре пункта, в том числе препятствование расследованию этого дела, которое влечет 20 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после выборов, 8 ноября, суд США приостановил дело новоизбранного президента Дональда Трампа о попытках предотвратить утверждение результатов выборов 2020 года и подстрекательстве к беспорядкам возле Капитолия. Прокурор заявил, что стоит оценить "обстановку, которая сложилась".

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