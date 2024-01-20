В США свирепствует зима: непогода убила не менее 50 человек

В Соединенных Штатах из-за непогоды, которая продолжается уже неделю, погибли по меньшей мере 50 человек. Больше всего несчастных случаев со смертельным исходом на покрытых слоем льда и снега дорогах.

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Об этом сообщают американские массмедиа. Также людей предупреждают, что ненастье еще не утихло и нужно готовиться к новым зимним потрясениям.

Под снежный шторм попали сразу несколько частей страны, включая северо-запад Тихого океана, Скалистые горы и некоторые районы Новой Англии. В Буффало за пять дней выпало около 1,9 метра снега. Холодные температуры распространились и на юг США, где обычно такой зимней погоды не бывает.

Полиция Теннесси сообщает о 14 смертельных случаях, связанных с погодными условиями. В Кентукки произошло пять смертей, связанных с погодой. В штате Орегон три человека пострадали от удара током, когда линия электропередачи упала на их припаркованный автомобиль во время ледяной бури.

На сегодняшний день ураган оставил без электричества 75 тыс жителей штата Орегон. Губернатор штата объявил о чрезвычайном положении.

Сообщения о смертельных исходах также были зарегистрированы в штатах Иллинойс, Канзас, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Висконсин и Вашингтон. В последнем из-за непогоды умерло пять человек.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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