В США россиян внесли в список 'бездомных национальностей'

В Государственном департаменте Соединенных Штатов решили отнести россиян к категории "бездомных национальностей" ("Homeless Nationalities"). Речь идет о тех гражданах РФ, которые хотят получить американскую визу.

Об этом стало известно из сообщения на сайте Госдепа. Россия оказалась в списке рядом с такими странами: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Такими "бездомными" в США считают претендентов на визу из стран, у которых нет своих консульств в Америке, а также из государств, где политическая ситуация "неопределенная и переменчивая". Из-за этого американские дипломаты не могут рассматривать их заявления на получение разрешения на въезд в Штаты.

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Теперь, чтобы податься на американскую иммиграционную визу, россияне должны обращаться в консульские представительства США в Варшаве (Польша). Тем же гражданам РФ, которые проживают за пределами родины, нужно идти в консульство США в стране пребывания.

Напомним: в мае этого года в России утвердили список недружественных для РФ стран. В него попали США и Чехия. В Евросоюзе тогда заявили, что это новый шаг Кремля к эскалации.

Кроме того, Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве и анонсировала дальнейшие ответные шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минфин США готов ввести санкции против оператора российского газопровода "Северный поток-2" – компании Nord Stream 2 AG.