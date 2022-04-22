В США разработали систему БПЛА Phoenix Ghost специально для Украины – Пентагон

Военно-воздушные силы США разработали специально для Украины новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost. Она должна удовлетворить потребности наших военных.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет CNN. В новый пакет помощи США Украине включено более 120 таких систем БПЛА.

"Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade – аналогичные возможности, но не точно такие же", – сказал Кирби. Он уточнил, что Phoenix Ghost разработали в соответствии с требованиями украинской стороны.

В Пентагоне отметили, что для пользования этой новой системой БПЛА нужна минимальная подготовка опытных операторов БПЛА, Министерство обороны США сейчас прорабатывает эти требования с украинскими военными.

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Кроме того, в этом пакете помощи Штаты учли также потребность Украины в гаубицах, которые нужны нашим военным для ведения боевых действий на Донбассе. Этими артиллерийскими системами дополнительно оснастят пять украинских батальонов.

Напомним: президент США Джо Байден объявил, что Штаты направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала в больших количествах получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.