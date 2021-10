В США разбился пассажирский самолет: кадры с места крушения. Фото и видео

В американском штате Техас во вторник, 19 октября, упал пассажирский самолет. На борту находился 21 пассажир, всем удалось выжить.

Как сообщает FOX News, после падения лайнер загорелся. Это произошло в округе Уоллер, недалеко от пересечения улиц Мортон-роуд и FM 2855 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что всем пассажирам удалось эвакуироваться из самолета. Ранения получил один человек, они незначительны. О точных причинах возгорания пока не известно. Кроме того, из-за аварии без света остались несколько домов в районе. Коммунальщики работают над восстановлением электричества.

По предварительной информации, во время взлета лайнер не смог набрать необходимую высоту и летчикам пришлось аварийно садиться в поле.

Как уточняет Click 2 Houston, самолет потерпел крушение в поле недалеко от аэропорта в Брукшире.

Самолет был идентифицирован как McDonnell Douglas MD-87 с неподвижными крыльями и двумя двигателями.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование. На месте находились бригады скорой помощи и пожарные. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

A small jet has been involved in a serious crashed just north of the regional airport. officials said. 21 people, including three crew members, were on board, according to police injuries are unknown pic.twitter.com/90YIJkHC4g