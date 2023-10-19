В США раскритиковали Китай за предоставление Путину платформы для продвижения войны

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на визит президента страны-агрессора России Владимира Путина в Китай. В Госдепе США обеспокоены тем, что Пекин до сих пор продолжает поддерживать отношения с РФ.

Более того, Китай еще и предоставил российскому диктатору "платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины". Об этом пресс-секретарь Государственного департамента сказал "Голосу Америки".

"Мы обеспокоены тем, что КНР продолжает поддерживать отношения с Россией. Прием Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины", – отметил он.

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В дипломатическом ведомстве США подчеркнули, что их позиция остается неизменной: в Госдепе не считают, что любая страна должна предоставлять Путину платформу, как это сделал Китай.

Напомним, что утром 17 октября Путин прибыл в Китай для участия в экономическом форуме и встретился с лидером Си Цзиньпином.

Интересно, что перед речью кремлевского диктатора в Пекине на открытии форума "Один пояс – один путь" несколько европейских чиновников демонстративно покинули зал. А о том, каких договоренностей могут достичь Китай и РФ, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Находясь в Китае, Владимир Путин отреагировал на передачу Штатами ракет ATACMS Украине. Диктатор утверждает, что это якобы кардинально не изменит ситуацию на линии фронта, назвав при этом объявленную в 2022 году "спецоперацию" войной.

– В Китае президент РФ также сделал ряд циничных заявлений о войне против Украины и о мирных переговорах, которых, учитывая постоянные упоминания, очень хотят в Москве.

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