Путин впервые отреагировал на поставку ATACMS Украине и назвал 'спецоперацию' войной

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на передачу США ракет ATACMS Украине. Диктатор утверждает, что это якобы кардинально не изменит ситуацию на линии фронта, назвав при этом объявленную в 2022 году "спецоперацию" войной. В то же время он призвал "забрать ATACMS и приезжать на чаепитие".

Соответствующее заявление Путин выдал на пресс-конференции по итогам визита в Китай. "Во-первых, это (ракеты ATACMS. – Ред.), конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки", – пообещал глава Кремля.

Кроме того, Путин назвал передачу ATACMS "ошибкой США" и заявил, что американские ракеты якобы только продлят "агонию Украины".

Диктатор также уверяет, что ATACMS якобы не изменят кардинально ситуацию на поле боя, при этом он назвал "спецоперацию", объявленную в феврале 2022 года, войной.

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"Война есть война. Но что самое главное – это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения, об этом можно точно сказать. Это очередная ошибка Соединенных Штатов", – заявил он.

В то же время Путин попросил "забрать назад ATACMS" и выдал, что "война проиграна", однако не уточнил, кем именно.

"Зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы говорим, зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну, смешно", – объявил диктатор из Китая.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 октября ВСУ ударили по аэродромам оккупантов возле оккупированных Луганска и Бердянска, где враг сконцентрировал авиацию для ударов по Силам обороны Украины.

– В Силах спецопераций рассказали, что оккупанты потеряли девять вертолетов, склад БК, систему ПВО, а также живую силу убитыми и ранеными.

– Позже стало известно, что мощные удары были нанесены ракетами ATACMS, о поставках которых официально не объявляли. Президент Владимир Зеленский подтвердил применение американских ракет.

– По данным росСМИ, РФ потеряла минимум четыре вертолета типа Ка-52 "Аллигатор", шесть единиц Ми-8 и другую технику.

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