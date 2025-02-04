В США прошли протесты против массовых депортаций Трампа: в Лос-Анджелесе заблокировали главную автомагистраль. Фото и видео

В США прошли протесты против массовой высылки иммигрантов, которую проводит администрация Дональда Трампа. Против политики американского президента выступили в штатах Калифорния и Техас.

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В Лос-Анджелесе (Калифорния) демонстранты заблокировали главную автомагистраль. Как передает AP, люди вышли на улицы с баннерами и лозунгами "Никто не является нелегалом".

На видео зафиксирован случай, как мигранты-жители штата сожгли флаг США в знак протеста.

Все полосы шоссе US 101 в Лос-Анджелесе были временно перекрыты, что привело к большим пробкам в обоих направлениях. Люди сидели на дороге, не давая машинам двигаться. "Блокаду" сняли спустя пять часов.

Полиция Лос-Анджелеса проинформировала, что сообщений об арестах не поступало.

Протест организовали и в Риверсайде (Калифорния). Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили и кричали в поддержку демонстрантов, размахивающих флагами на перекрестке.

А в калифорнийском Сан-Диего 2 февраля сотни людей собрались возле городского конференц-центра.

В штате Техас демонстранты собрались в центре Далласа на двух акциях протеста против недавних арестов, проведенных иммиграционной и таможенной полицией США. Правоохранители Далласа заявили о примерно 1600 участниках.

Люди вышли на марш с мексиканскими и американскими флагами. Среди плакатов, которые держали в руках протестующие, был и баннер с надписью "Иммигранты делают Америку великой".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании лагеря для содержания не менее 30 тысяч нелегальных мигрантов. Такой лагерь появится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.

– В Вашингтоне рассчитывают на то, что все страны, чьи граждане нелегально приезжают в Америку, будут сотрудничать с властями США по вопросу возвращения нарушителей домой. В Белом доме заявили, что Трамп "не будет терпеть нелегальную иммиграцию".

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