В США пронеслись мощные торнадо: есть погибшие и десятки раненых, тысячи людей остались без света. Фото и видео

Несколько торнадо 28 апреля пронеслись по американскому штату Оклахома, сравнив с землей дома и здания, отключив электроэнергию у десятков тысяч жителей. В результате стихии погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, многие получили травмы.

В регионе сохраняется повышенная готовность к суровой погоде после того, как грозы и смерчи в пятницу-субботу прокатились от Техаса до Великих озер, передают CBS News і CNN. По словам официальных лиц, в шести штатах было обнаружено около 106 торнадо, причем больше всего пострадали Небраска и Айова.

Накануне в Оклахоме торнадо повредил несколько зданий на своем пути. Служба неотложной медицинской помощи округа Хьюз 29 апреля заявила о гибели двух человек (взрослый и ребенок) и по меньшей мере четырех пострадавших.

Губернатор Кевин Ститт объявил чрезвычайную катастрофу в 12 округах, включая Картер, Коттон, Гарфилд, Хьюз, Кей, Линкольн, Лав, Марри, Окфаски, Оклахому, Пейн и Понтоток. Он сказал, что планирует сам посетить пострадавшие округа, чтобы оценить ущерб.

В воскресенье он поговорил с президентом США Джо Байденом, который "предложил полную поддержку федерального правительства", говорится в заявлении Белого дома.

В СМИ отмечают, что в городе Салфер к югу от Оклахомы было зарегистрировано как минимум два торнадо, а еще один обрушился на Мариетту и "пролетел прямо над межштатной автомагистралью 35". Недалеко от города погиб человек.

Видео и фотографии, появившиеся в социальных сетях воскресным утром, показали серьезные повреждения на территории городов, включая разбросанные кирпичи, деревянные балки и поваленные деревья. В зданиях в центре Салфера выбило окна и стены в радиусе 15 кварталов.

Красный Крест Оклахомы заявил, что открывает приют в Салфуре и связался с официальными лицами, чтобы помочь с неотложными потребностями пострадавших жителей по всему штату.

Пока известно о нескольких группах торнадо в Канзасе и трех округах Северного Техаса, где некоторые дома, здания с металлической обшивкой и деревья стихия просто сравняла с землей.

Помимо этого, торнадо нанесли ущерб Среднему Западу, особенно в Небраске и Айове, в результате чего обрушилось здание, в котором находились десятки людей, а также были разрушены и повреждены еще сотни домов.

По данным сайта poweroutage.us, который отслеживает перебои в электроснабжении, в воскресенье утром около 33 000 человек в Оклахоме остались без электричества. В Техасе – почти 67 000 потребителей.

Отмечается, что в целом около 47 миллионов человек в США подверглись риску из-за суровой погоды от восточного Техаса на север до верхней долины реки Миссисипи.

Национальная метеорологическая служба все еще оценивает точное количество торнадо в штатах и их силу. Служба погоды предупредила, что после этих событий основной угрозой некоторым округам стали внезапные наводнения. Во многих продолжает действовать чрезвычайное положение.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Турцию накрыл сильный шторм – ветер сносил крыши домов и валил деревья. В городе Чанкиры упал минарет мечети, а в море у побережья Измира образовался торнадо.

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