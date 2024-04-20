В Турции бушует сильнейший шторм: стихия снесла минарет мечети. Видео

На Турцию в субботу, 20 апреля, обрушился сильный шторм, ветром сносит крыши зданий и валит деревья. В городе Чанкыры упал минарет мечети, а в море у побережья города Измир образовался торнадо.

Как сообщают местные СМИ, ураган бушует в большинстве регионов Турции. В районе города Кемер в провинции Анталия скорость ветра достигла 118 км в час.

(Відео: Анна Воськало/OBOZ.UA)

В городе Чанкыры из-за сильного ветра обрушился один из двух минаретов мечети Бадемлик, момент попал на камеры очевидцев.

Люди не пострадали, однако серьезно повреждены транспорт и здания, на которые упал минарет.

В Измире после сильного дождя и урагана утром был замечен торнадо над море. Через некоторое время он исчез, прежде чем достичь суши.

В Анталии с утра начались грозы и кратковременные ливни. Ветер повалил деревья на пляже Коньяалты, а предприниматели пытались удержать свои летающие зонтики и палатки.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля непогода обрушилась на Дубай, ОАЭ. Город фактически ушел под воду, в результате были остановлены метро и международный аэропорт, где "поплыли" самолеты.

За сутки на Дубай обрушилась полуторагодовая норма дождей, в некоторых регионах Эмиратов произошел транспортный коллапс. К вечеру 16 апреля в Дубае выпало более 14 см осадков.

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