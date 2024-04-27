В США бушует мощный торнадо: стихия сносит все на своем пути, есть пострадавшие. Фото и видео

В штатах Небраска, Техас и Айова в США уже сутки бушуют мощные торнадо. Метеорологи утверждают, что 27 апреля непогода достигла максимума, однако порождающие торнадо штормы будут и в воскресенье, 28 числа. Предупреждение об опасности объявлено на территории от Мичигана до Техаса.

Как сообщают американские массмедиа, наиболее пострадавшим сейчас считается Омаха в Небраске и Поттаваттам в Айове. Здесь зафиксировано несколько пострадавших, повреждены сотни построек и инфраструктура городов.

В Поттаваттаме четыре человека получили травмы. Повреждены около 120 жилых домов, нарушена работа предприятий. В Омасе пострадали два человека.

В Линкольне, штат Небраска, ветер сорвал крыши с домов; часть автомагистрали I-80 была блокирована перевернутыми авто. Вблизи города Вейверли торнадо столкнул несколько вагонов поезда с рельсов.

Метеорологи предупреждают, что основными опасностями существующей непогоды являются грозы, сильные порывы ветра, большой град (с размером градин до бейсбольного мяча) и торнадо. Последние прогнозируются в Оклахома-Сити, Канзас-Сити, Далласе, Милуоки, Чикаго и Остине.

Спасатели утверждают, что в этом году "пострадавших от непогоды очень мало" из-за эффективно сработавших систем оповещения.

Как сообщал OBOZ.UA, в США четырехмесячного ребенка нашли живым после того, как малыша унесло торнадо в штате Теннесси. Смертоносный ветер разорвал дом на колесах, а затем поднял в воздух трубку с ребенком в ней.

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