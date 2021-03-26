В США прокатилась серия торнадо: погибли 5 человек. Фото и видео

В американском штате Алабама 25 марта зафиксировали сразу 14 торнадо. Мощная стихия разрушила дома, обрушил деревья и привела к смерти по меньшей мере пяти человек.

По информации Национальной метеорологической службы США, еще один торнадо в тот же день прошелся в штате Миссисипи. Об этом сообщат CNN и Global News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате стихии почти 55 тысяч человек остались без света на юго-востоке страны, более 36 тысяч из них – в Алабаме. А в наибольшем городе штата – Бирмингеме – разрушениям подверглись от 30 до 50 зданий.

Последствия стихии в Алабаме Twitter Brian Emfinger

В городе Пелхэм и в округе Шелби дома остались без верхних этажей и крыш, тогда как поваленные деревья заблокировали дороги и движение по улицам.

Торнадо привели к отключению света Twitter Sean Roberts (F3 Sleepless)

Жертвами торнадо стали жители округа Калхун – среди пяти погибших трое были членами одной семьи.

Сотни людей остались без жилья

Местные власти и экстренные службы продолжают оценивать ущерб и ведут поиски пострадавших. Были также организованы приюты для людей, которые пострадали в результате стихии.

Стихия разрушила десятки зданий Twitter Pelham Police Dept

В то же время из-за угрозы торнадо, которая сохраняется для большей части севера Алабамы, власти объявили режим чрезвычайной ситуации в 46 округах. Специалисты предупреждают, что ветер может разгоняться до 166 миль в час или больше.

Последствия торнадо

Последствия торнадо в американских штатах

В Алабаме 25 марта зафиксировали сразу 14 торнадо Google-карта

Специалисты предупреждают об угрозе новых торнадо

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в американском штате Техас внезапные морозы вызвали масштабные перебои с электричеством и водой. Стихия привела к жертвам – некоторые погибли в результате обморожения и ДТП, а другие из-за отравления угарным газом, когда пытались обогреть свои дома с помощью генераторов.